В Снежном взялись за питбайкеров Как сообщается, местные власти и комиссия по делам несовершеннолетних усилили работу по выявлению подростков, которые ездят по городу на питбайках.
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В Снежном взялись за питбайкеров Как сообщается, местные власти и комиссия по делам несовершеннолетних усилили работу по выявлению подростков, которые ездят по городу на питбайках.
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