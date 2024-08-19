Маск опроверг сообщения о том, что дарил Рамзану Кадырову CybertrucK

Американский предприниматель, владелец Tesla Илон Маск ответил на обвинение одного из пользователей сети Х в том, что Маск «открыто работает против США», отправляя Cybertruck в Россию, где тот будет использоваться в военных целях.
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