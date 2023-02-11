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«Стала самостоятельной единицей», – Федор Бондарчук и Паулина Андреева не выходят вместе в свет по веской причине

«Стала самостоятельной единицей», – Федор Бондарчук и Паулина Андреева не выходят вместе в свет по веской причине

Фёдор Бондарчук уже более полугода выходит в свет без своей молодой супруги. Поклонники уверены, что кинодеятель расстался с Паулиной Андреевой из-за политических разногласий.

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