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В посольстве Франции в Армении произошло массовое отравление гостей

В посольстве Франции в Армении произошло массовое отравление гостей

Несколько гостей почувствовали признаки пищевого отравления на приеме в посольстве Франции в Ереване, который состоялся 14 июля в ознаменование Дня взятия Бастилии, 18 июля сообщает дипломатическое ведомство в социальной сети в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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