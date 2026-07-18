В посольстве Франции в Армении произошло массовое отравление гостей

Несколько гостей почувствовали признаки пищевого отравления на приеме в посольстве Франции в Ереване, который состоялся 14 июля в ознаменование Дня взятия Бастилии, 18 июля сообщает дипломатическое ведомство в социальной сети в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).