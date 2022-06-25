США выступили против проверки Россией заходящих в порт Одессы украинских судов

США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и «лишена смысла», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и «лишена смысла», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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