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Чикран пропустил 2-й матч подряд из-за возможного обмена. «Аризона» оставит его в запасе, пока вопрос не решится

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран пропустил 2-й матч подряд из-за возможного обмена. Канадец не вышел на лед в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2).

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