15 декабря выездной личный приём проведет начальник Могилевского областного управления №700 ОАО ´АСБ Беларусбанк´ Сосновец Ол...

15 декабря выездной личный приём проведет начальник Могилевского областного управления №700 ОАО ´АСБ Беларусбанк´ Сосновец Олег Сергеевич15 декабря 2023 года с 14:00 до 16:00 в ЦБУ №703 ОАО ´АСБ Беларусбанк´ в г.