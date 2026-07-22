В преддверии профессионального праздника сотрудники следственного управления СК России по Курской области награждены медалями «За службу в особых условиях»

В рамках рабочего визита в следственное управление СК России по Курской области прибыл помощник заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации по особым поручениям Александр Николаевич Федосов.
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