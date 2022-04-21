Более 200 вакансий с предоставлением жилья предложат в Приморье переселенцам из Украины

Более 200 вакансий с предоставлением жилья предложат в Приморье переселенцам из Украины

Приморский край готовится принять первую группу из 308 вынужденных переселенцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Украины.

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