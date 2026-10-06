Во Владимирской области чиновникам не выдают SIM для обхода блокировок

В правительстве Владимирской области объяснили, что VPN-сервисы используются для защиты ведомственных сетей и персональных данных, а с начала 2026 года госучреждения региона заключили более 30 контрактов на такие услуги на сумму около 16,2 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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