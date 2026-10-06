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Царьград

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Во Владимирской области чиновникам не выдают SIM для обхода блокировок

Во Владимирской области чиновникам не выдают SIM для обхода блокировок

В правительстве Владимирской области объяснили, что VPN-сервисы используются для защиты ведомственных сетей и персональных данных, а с начала 2026 года госучреждения региона заключили более 30 контрактов на такие услуги на сумму около 16,2 млн рублей.

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