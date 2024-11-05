Хорошо бороться за повышение рождаемости богатым словесным запасом (не словарным — а именно словесным!) — вроде и работа ведется, и воздух колеблется в нужном направлении, и активность заметна… Но есть одно НО — а вдруг как послушают, и примутся рожать? Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в прошлом году количество выпускников […] Сообщение А кто роды примет? появились сначала на Дзен дневник.