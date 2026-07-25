Ночью враг атаковал Белгородскую и Ростовскую области: есть раненые и разрушения. В Ростовской области ранения получили 5 человек: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе, сообщил губернатор Ю.
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