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Новости Брянска

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В Трубчевском районе дрон-камикадзе ранил местного жителя

Губернатор Брянской области сообщил, что пострадавшему от атаки дрона-камикадзе мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

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