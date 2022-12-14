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Эксперт Сафонова допустила переговоры ЕС и России о возобновлении поставок газа

Эксперт Сафонова допустила переговоры ЕС и России о возобновлении поставок газа

Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова в беседе с ИА Regnum предположила, что Евросоюз может снова обратиться к России за поставками газа.

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