Эксперт Сафонова допустила переговоры ЕС и России о возобновлении поставок газа

Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова в беседе с ИА Regnum предположила, что Евросоюз может снова обратиться к России за поставками газа.
Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова в беседе с ИА Regnum предположила, что Евросоюз может снова обратиться к России за поставками газа.
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