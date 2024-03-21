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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
В ДРСУ-5 пополнение

В ДРСУ-5 пополнение!🔥🔥🔥 Сегодня в автопарк предприятия поступил новенький трехмостовый грейдер. Скоро дорожники приступят к ремонтным работам, в том числе, будут использованы новенькие катки и грейдер.

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