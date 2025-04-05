Контракт на ремонт фонтана у железнодорожного вокзала заключили с ООО "Тамбовпромстрой"

Фонтан на Привокзальной площади Тамбова реконструирует ООО «Тамбовпромстрой». 4 апреля муниципальная дирекция благоустройства заключила контракт с этой организацией, зарегистрированной в посёлке Строитель.
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