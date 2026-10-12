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Chery отзывает 9 тысяч Omoda C5 из-за риска отрыва задней оси. Есть ли опасность для России?

У Omoda C5 оторвалась задняя ось в Малайзии / фото из соцсети Компания Chery отзывает почти 9 тысяч кроссоверов Omoda C5 из-за риска отрыва задней оси в Малайзии.

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