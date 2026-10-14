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Пик активности звездопада Ориониды придётся на 21 октября

Пик активности звездопада Ориониды придётся на 21 октября

Пик активности метеорного потока Ориониды придётся на 21:00 мск 21 октября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

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