Пик активности звездопада Ориониды придётся на 21 октября

Пик активности метеорного потока Ориониды придётся на 21:00 мск 21 октября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
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