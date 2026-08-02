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Царьград

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Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва

Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва

Ресторан Balzi Rossi в Москве принес извинения за "неуместное" сообщение в соцсетях о том, что его помещение не пострадало после взрыва, который убил троих человек и ранил 21, произошедшего в субботу у летнего кафе на Кудринской площади.

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