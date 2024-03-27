Путин признал сложность управления вертолетом

В ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ в Торжке президент России Владимир Путин поделился своим опытом управления вертолетом.
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