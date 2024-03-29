В Сети опубликовали полное интервью Василия Анохина

Губернатор Смоленской области на своей странице поблагодарил Семена Пегова за беседу. На площадках проекта WarGonzo стартовала новая рубрика - «Спортивный костюм», посвящённая российским политикам, работавших в зоне спецоперации.
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