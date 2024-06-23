Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Очередное судно подверглось нападению в районе йеменского порта Ходейда на побережье Красного моря, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) 23 июня.
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