Тим Цзю готов к реваншу с Себастьяном Фундорой

Для Цзю это первое поражение в профессиональной карьере.фото: wbcboxing.com--> Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю, проиграл американцу Себастьяну Фундоре в Лас-Вегасе.