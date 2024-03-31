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Тим Цзю готов к реваншу с Себастьяном Фундорой

Тим Цзю готов к реваншу с Себастьяном Фундорой

Для Цзю это первое поражение в профессиональной карьере.фото: wbcboxing.com--> Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю, проиграл американцу Себастьяну Фундоре в Лас-Вегасе.

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