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Военэксперт назвал задачи нового командующего войсками беспилотных систем

Военэксперт назвал задачи нового командующего войсками беспилотных систем

ВС РФ в зоне СВОФото: Станислав Красильников/РИА Новости Военэксперт Онуфриенко: командующий БПС должен объединить опыт дроноводов Становление Войск беспилотных систем ВС РФ только началось и командовать ими должен человек, который на практике освоил применение дронов в интересах армии, сказал NEWS.

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