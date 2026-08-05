Военэксперт назвал задачи нового командующего войсками беспилотных систем

ВС РФ в зоне СВОФото: Станислав Красильников/РИА Новости Военэксперт Онуфриенко: командующий БПС должен объединить опыт дроноводов Становление Войск беспилотных систем ВС РФ только началось и командовать ими должен человек, который на практике освоил применение дронов в интересах армии, сказал NEWS.
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