Члены «Исламского сопротивления Ирака» атаковали три базы США в Ираке и Сирии

Иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» объявило, что осуществило массированный обстрел с применением ракет и беспилотников трех американских военных баз на территории Ирака и Сирии.
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