«Страшный поворот для врага»: ВС России устроили котел для ВСУ на донецком направлении: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 17.04.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня 17 апреля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, на 17.
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