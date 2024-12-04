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В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

Матвиенко призвала Минздрав разъяснить переход на клинические рекомендации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
так эти клинические протоколы уже не одному человеку нанесли вред.  Они не могут применяться ко всем без исключения. Должен быть индивидуальный подход
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15 час.

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