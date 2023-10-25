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Глава Херсонской области Сальдо сообщил об активизации ДРГ ВСУ на участке от Алёшек до Новой Каховки

Глава Херсонской области Сальдо сообщил об активизации ДРГ ВСУ на участке от Алёшек до Новой Каховки

На Херсонском направлении активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы, за последние дни предпринято несколько попыток высадки на левом берегу Днепра.

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