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ФедералПресс

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МИД России: американская делегация ежегодно участвует в ПМЭФ неофициально

МИД России: американская делегация ежегодно участвует в ПМЭФ неофициально

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Заместитель главы МИД России Александр Панкин сообщил, что американская делегация продолжает ежегодно посещать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), однако в последние годы это происходит на неофициальном уровне.

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