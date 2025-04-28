Трагедия в Ванкувере: Русское посольство ищет наших среди пострадавших

В Ванкувере машина протаранила толпу. Посольство уточняет наличие русских среди пострадавших.Накануне автомобиль въехал в толпу людей на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу в канадском Ванкувере.
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