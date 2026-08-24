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Мобильные бригады доставили на диспансеризацию 7 тысяч жителей алтайских сел

Мобильные бригады доставили на диспансеризацию 7 тысяч жителей алтайских сел

Мобильные бригады, созданные на базе комплексных центров социального обслуживания, доставляют пожилых людей в возрасте старше 65 лет и граждан с инвалидностью на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

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