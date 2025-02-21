Экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" провел тренировку в Баренцевом море

Global Look Press/Michael Narten/picture alliance В преддверии Дня защитника Отечества в Баренцевом море экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" провел тренировку по защите морских интересов России в Арктике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии