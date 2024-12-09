Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров

Согласно предлагаемым нормам, запрет будет распространяться на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при их взаимодействии с физическими лицами, работников кредитных организаций, служащих Банка России, сотрудников операторов связи, а также государственных служащих на различных уровнях.
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