Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров

Согласно предлагаемым нормам, запрет будет распространяться на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при их взаимодействии с физическими лицами, работников кредитных организаций, служащих Банка России, сотрудников операторов связи, а также государственных служащих на различных уровнях.