Какие возможные варианты завершения СВО Затянувшееся противостояние с Западом на украинском плацдарме решает задачу не подчинения Украины, а обеспечения безопасности Р.
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Какие возможные варианты завершения СВО Затянувшееся противостояние с Западом на украинском плацдарме решает задачу не подчинения Украины, а обеспечения безопасности Р.
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