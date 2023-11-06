Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Накануне в Санкт-Петербурге умер российский искусствовед, один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов.
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