«Предал брата»: почему король Георг V отказался спасать Николая II

Часто можно встретить утверждения, что некоторые европейские венценосцы имели полную возможность по дипломатическим каналам выручить из большевистского плена если не самого Николая II, то хотя бы его жену и детей.
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