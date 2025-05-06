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Свежие комментарии

Семейные истории о войне. Память - как связь поколений

Семейные истории о войне. Память - как связь поколений

Дмитрий Стабровский, заместитель начальника управления финансов и тыла управления ГКСЭ по Могилевской области, благодарен своему маленькому сыну за то, что его интерес к теме войны подтолкнул его собирать информацию об историях своих родственников, на чью долю пришлось военное лихолетье:- Оба моих деда были участниками Великой Отечественной войны.

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