Семейные истории о войне. Память - как связь поколений

Дмитрий Стабровский, заместитель начальника управления финансов и тыла управления ГКСЭ по Могилевской области, благодарен своему маленькому сыну за то, что его интерес к теме войны подтолкнул его собирать информацию об историях своих родственников, на чью долю пришлось военное лихолетье:- Оба моих деда были участниками Великой Отечественной войны.