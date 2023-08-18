Бизнес-омбудсмен Нижегородской области выступил модератором встречи предпринимателей с губернатором

Более 300 предпринимателей приняли участие во встрече с Губернатором Нижегородской области. Модератором мероприятия «Вопросы бизнеса: открытый диалог» выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.
Более 300 предпринимателей приняли участие во встрече с Губернатором Нижегородской области. Модератором мероприятия «Вопросы бизнеса: открытый диалог» выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.
Свежие комментарии