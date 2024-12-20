Украина могла бы снова разрешить транзит российского газа, но с одним условием

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в четверг в Брюсселе, что соглашение о транзите российского газа через Украину не будет продлено с 1 января, за исключением ситуации, если европейские импортеры заплатят России за этот газ только после окончания войны.
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