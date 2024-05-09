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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд, Палмер, Райс, Фоден, ван Дейк – среди номинантов на приз игроку сезона АПЛ

В список претендентов на приз лучшему футболисту сезона попали 8 человек. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая, его имя назовут 18 мая.

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