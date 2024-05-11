🇷🇺 На Поклонной горе в Москве проходит выставка захваченной в зоне СВО техники НАТО На выставку привезли свыше 30 образцов производства 12 стран — в том числе США, Великобритании и Франции.
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🇷🇺 На Поклонной горе в Москве проходит выставка захваченной в зоне СВО техники НАТО На выставку привезли свыше 30 образцов производства 12 стран — в том числе США, Великобритании и Франции.