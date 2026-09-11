📹⚡️Технические возможности мобильного ЗРК малой и средней дальности противника "Шершень" Появление на выставке MSPO-2026 пусковой установки украинского зенитного ракетного комплекса «Шершень», разработанного компанией «Радионикс», указывает на дальнейшее развитие концепции наземной адаптации авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух».
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