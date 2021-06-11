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«Срок» пришел и холодное слово расстрел

«Срок» пришел и холодное слово расстрел

Ну вот и все. Все ясно с судьбой Украины. После вчерашних заявлений Президента Путина счетчик начал неумолимо щелкать.

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Владимир Соловьев
ФЭНТЕЗИ.
Лариса Козлова
Хватит мечтать! Никому кастрюлеголовые даром не сдались.
Sobering
Фантазии конечно. Россия не собирается расчленять Украину. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Россия только поможет Донбассу встать во главе всей Украины.
Владимир Eвтушенко
Откровенно антироссийская сволочь свои гнилые фантазии выдаёт за реальность.
степан дунов
Согласен с Вами.!!!!
Виктор Геманов
Уж слишком разухабистая статья!
Игорь Балмаков
Опасный бред!
степан дунов
Именно бред шизанутого.
Влад и мир
Автор удивил. У него, обычно, бывают нормальные статьи. А тут скатился до откровенного бреда. Похоже на первые признаки свидомой кастрюлеголовости!
Владимир
То, что у автора обострение, можно сказать с уверенностью, только вот весеннее или осеннее, определить проблематично.
Игорь Тихонов
Это от солнечного затмения... Такое бывает!
Vall Pavloff
Фитишист !))))
Vall Pavloff
Фетишист - тоже ))))
Игорь Тихонов
Бред!!!!
Александр Першин
Еще какой ! 30 лет кормили и дальше будем кормить . Тут слушок прошел что заканчивается соляра для танков , надо Роснефти нарастить поставки .
Борис Осипов
степан дунов
Это прибалтийские драные коки возбудились.
Нурлан Казах
Ну почему же полный бред? Конечно же захватывать Украину ВВП не буде - из за экономических соображений. Но если примут закон о коренном населении на Украине то Россия может поставить вопрос в совбезе ООН о признании Украины фашистским государством. А Западу и Евросоюзу в частности будет очень трудно не согласиться. А это значит полная изоляция и всемозможные санкции и запреты. И тогда Украина развалится сама.
Karmadon
Херня. В доведении Украины до фашизма обвинят Россию и санкции, если и наложат, то... на нее.
Natalija Osminina
А её не надо всю захватываь, её надо расчленять.
Нурлан Казах
Да она сама скоро распадется.
Natalija Osminina
Ей помогут. Чтобы долго не мучилась.
aib183
степан дунов
Ясно уже давно, что ситуация с укропитеками подходит к финалу.
степан дунов
Ясно уже давно, что ситуация с укропитеками подходит к финалу.
Андрей
А статья то непростая))) Вроде бред и фантазии,а вот между строчек,проглядывает личико дерьмократа. Тут и радостные "российские обыватели" и "Мало ли какой сюрприз выкинет при голосовании обозленный народ." Да,тут и мощь армии и убогость укропов и Зеленский.....а осадочек остался!!!!
Алина
Вы правы,Андрей. Подкидывает автор дровишки,чтоб народ возмущался. Не в прямой форме ,а завуалировано высказал свой либеральный подход. Короче,грязная статейка.
Анатолий Ворончихин
Стратег однако....
Ночной кошмар
Аффтор, ты что курил?
Минахим Бегин
Мочить мразь и падаль хохлопидарную в сортирах.
Виктор Бегеба
делать еврейские штурмовые батальоны и обьясняя молодым что делали бандеровцы с их родственниками во время ВОВ запускать на хохляндию . не воевать ,а мстить! к стати параша и зезя уже это делают - засланные казачки.
Юрий Дмитриев
Про войну России с Украиной полный бред. Сейчас на Украину идет закачка оружия и наемников. Умирать Украина будет очень долго и мучительно. Что касается торгов с Байденом: Северный поток-2, но это надо и Германии. Не удивлюсь, если 30-40% акций у СП-2 зарубежные, не Газпрома. Никаких торгов с Пендосией не будет: каждый останется при своем.
Валентин Щербаков
Сколько статей, сколько мнений и предположений на тему саммита, а всё равно всё станет ясно после встречи.
Леонид
Ляяя...опять фанфары
Леонид
Что в голове у этого...долбодятла...Но восторга масса.
Karmadon
"Теперь его уже ничто не сдерживает"? Ничто ни сдерживало Россию уже на следующий день после силового АНТИконституционного захвата власти нацистами в Киеве, поставившего Украину вообще ВНЕ всякого правового поля.
Александр Чумак
События, произошедшие с 2014 году на Украине, показали всему миру, кто такие "НАЦЫКИ" в этой стране, и что будет происходить, когда им дали такую возможность проявить себя сполна?!!!. ТЕПЕРЬ ВЫ ВСЕ УВИДЕЛИ, НО ЧТО СПОСОБЕН УКРАИНСКИЙ "ФУРЕР?!!!". Тысячи погибших стариков и детей, полный развал экономики страны, и с таким "багажем" это отребье рвется в "ГОЛУБУЮ ЕВРОПУ?!!". А, Вы спорите себя сами, - нужна ли такая "бандитская босота ТАМ???!!"
вага карлито
А не кажется ли Вам господа что что либо сделать с украиной уже поздно от слова совсем! Там сделали чемодан слишком дорогим и подступится к нему не дадут ибо взять его удобно нет возможности а толкать перед собою устанешь сильно! Поздно! Что будет покажет время но ничего хорошего однозначно!
Vladimir Lenkov
Еще забыли упомянуть, что Раду надо стереть в груду обломков вместе со всем мусором, который там собирается.

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