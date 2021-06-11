Сергей ЕПолитика«Срок» пришел и холодное слово расстрел Ну вот и все. Все ясно с судьбой Украины. После вчерашних заявлений Президента Путина счетчик начал неумолимо щелкать.Вернуться к статье3917НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевФЭНТЕЗИ.Лариса КозловаХватит мечтать! Никому кастрюлеголовые даром не сдались.SSoberingФантазии конечно. Россия не собирается расчленять Украину. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Россия только поможет Донбассу встать во главе всей Украины.Владимир EвтушенкоОткровенно антироссийская сволочь свои гнилые фантазии выдаёт за реальность.степан дуновСогласен с Вами.!!!!Виктор ГемановУж слишком разухабистая статья!ИБИгорь БалмаковОпасный бред!степан дуновИменно бред шизанутого.Влад и мирАвтор удивил. У него, обычно, бывают нормальные статьи. А тут скатился до откровенного бреда. Похоже на первые признаки свидомой кастрюлеголовости!ВладимирТо, что у автора обострение, можно сказать с уверенностью, только вот весеннее или осеннее, определить проблематично.Игорь ТихоновЭто от солнечного затмения... Такое бывает!Vall PavloffФитишист !))))Vall PavloffФетишист - тоже ))))Игорь ТихоновБред!!!!Александр ПершинЕще какой ! 30 лет кормили и дальше будем кормить . Тут слушок прошел что заканчивается соляра для танков , надо Роснефти нарастить поставки .БОБорис Осиповстепан дуновЭто прибалтийские драные коки возбудились.Нурлан КазахНу почему же полный бред? Конечно же захватывать Украину ВВП не буде - из за экономических соображений. Но если примут закон о коренном населении на Украине то Россия может поставить вопрос в совбезе ООН о признании Украины фашистским государством. А Западу и Евросоюзу в частности будет очень трудно не согласиться. А это значит полная изоляция и всемозможные санкции и запреты. И тогда Украина развалится сама.KarmadonХерня. В доведении Украины до фашизма обвинят Россию и санкции, если и наложат, то... на нее.Natalija OsmininaА её не надо всю захватываь, её надо расчленять.Нурлан КазахДа она сама скоро распадется.Natalija OsmininaЕй помогут. Чтобы долго не мучилась.aib183степан дуновЯсно уже давно, что ситуация с укропитеками подходит к финалу.степан дуновЯсно уже давно, что ситуация с укропитеками подходит к финалу.АндрейА статья то непростая))) Вроде бред и фантазии,а вот между строчек,проглядывает личико дерьмократа. Тут и радостные "российские обыватели" и "Мало ли какой сюрприз выкинет при голосовании обозленный народ." Да,тут и мощь армии и убогость укропов и Зеленский.....а осадочек остался!!!!АлинаВы правы,Андрей. Подкидывает автор дровишки,чтоб народ возмущался. Не в прямой форме ,а завуалировано высказал свой либеральный подход. Короче,грязная статейка.Анатолий ВорончихинСтратег однако....Ночной кошмарАффтор, ты что курил?Минахим БегинМочить мразь и падаль хохлопидарную в сортирах.Виктор Бегебаделать еврейские штурмовые батальоны и обьясняя молодым что делали бандеровцы с их родственниками во время ВОВ запускать на хохляндию . не воевать ,а мстить! к стати параша и зезя уже это делают - засланные казачки.Юрий ДмитриевПро войну России с Украиной полный бред. Сейчас на Украину идет закачка оружия и наемников. Умирать Украина будет очень долго и мучительно. Что касается торгов с Байденом: Северный поток-2, но это надо и Германии. Не удивлюсь, если 30-40% акций у СП-2 зарубежные, не Газпрома. Никаких торгов с Пендосией не будет: каждый останется при своем.Валентин ЩербаковСколько статей, сколько мнений и предположений на тему саммита, а всё равно всё станет ясно после встречи.ЛеонидЛяяя...опять фанфарыЛеонидЧто в голове у этого...долбодятла...Но восторга масса.Karmadon"Теперь его уже ничто не сдерживает"? Ничто ни сдерживало Россию уже на следующий день после силового АНТИконституционного захвата власти нацистами в Киеве, поставившего Украину вообще ВНЕ всякого правового поля.Александр ЧумакСобытия, произошедшие с 2014 году на Украине, показали всему миру, кто такие "НАЦЫКИ" в этой стране, и что будет происходить, когда им дали такую возможность проявить себя сполна?!!!. ТЕПЕРЬ ВЫ ВСЕ УВИДЕЛИ, НО ЧТО СПОСОБЕН УКРАИНСКИЙ "ФУРЕР?!!!". Тысячи погибших стариков и детей, полный развал экономики страны, и с таким "багажем" это отребье рвется в "ГОЛУБУЮ ЕВРОПУ?!!". А, Вы спорите себя сами, - нужна ли такая "бандитская босота ТАМ???!!"вага карлитоА не кажется ли Вам господа что что либо сделать с украиной уже поздно от слова совсем! Там сделали чемодан слишком дорогим и подступится к нему не дадут ибо взять его удобно нет возможности а толкать перед собою устанешь сильно! Поздно! Что будет покажет время но ничего хорошего однозначно!Vladimir LenkovЕще забыли упомянуть, что Раду надо стереть в груду обломков вместе со всем мусором, который там собирается.Комментировать
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