Сергей Серебренников передал Братскому объединенному музею экспонаты из Бреста и Дархана

Ценные экспонаты, привезенные в наш город за тысячи километров, призванные познакомить братчан с культурой монгольского и белорусского народов, передал в фонды Музея истории Братскгэсстроя и города Братска мэр Сергей Серебренников.
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