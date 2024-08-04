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Царьград

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"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов

"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов

В центре общественного внимания вновь оказалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД). Многие возлагают на них большие надежды, но без изменений в законодательстве даже облачённые в каски и бронежилеты народные дружинники не смогут дать отпор мигрантам.

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