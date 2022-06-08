Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии продолжают профилактическую работу среди детей, отдыхающих в летних пришкольных и оздоровительных лагерях

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии продолжают профилактическую работу среди детей, отдыхающих в летних пришкольных и оздоровительных лагерях

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии продолжают профилактическую работу среди детей, не позволяя им на каникулах забыть о Правилах дорожного движения.

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