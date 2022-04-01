В Ивановской области полицейскими ликвидированы два подпольных игровых клуба

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками УФСБ региона пресечена деятельность двух подпольных игорных заведений.
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