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В Ивановской области полицейскими ликвидированы два подпольных игровых клуба

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками УФСБ региона пресечена деятельность двух подпольных игорных заведений.

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