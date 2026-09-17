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Семью экс-губернатора Челябинской области по суду лишили прописки в ЖК «Западный луч»

Семью экс-губернатора Челябинской области по суду лишили прописки в ЖК «Западный луч»

Семью бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по суду лишили прописки в ЖК «Западный луч».

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