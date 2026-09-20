Гуцан счел законным изъятие имущества у наследников коррупционеров

Генпрокурор заявил, что изъятие нажитого преступным путем имущества у наследников коррупционеров соответствует «духу закона и справедливости»Генпрокурор России Александр Гуцан назвал изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества у наследников коррупционеров законным и справедливым.