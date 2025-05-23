Методическое объединение музыкальных руководителей.

14.05.2025г. на базе нашего дошкольного учреждения прошло методическое объединение для музыкальных руководителей ´Развитие творческой личности ребенка´В музыкальном зале была организована выставка игр и пособий для театрально-игровой деятельности, направленных на развитие творческой личности ребенка, а также представлены сценические костюмы и сказо .
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