Методическое объединение музыкальных руководителей.

14.05.2025г. на базе нашего дошкольного учреждения прошло методическое объединение для музыкальных руководителей ´Развитие творческой личности ребенка´В музыкальном зале была организована выставка игр и пособий для театрально-игровой деятельности, направленных на развитие творческой личности ребенка, а также представлены сценические костюмы и сказо .